Skrækkeligt nyt for Arsenal: Ude i op til ni måneder

Mikel Arteta og Calum Chambers frygtede det værste, efter englænderen måtte udgå af opgøret mod Chelsea søndag, og den frygt er torsdag blevet bekræftet.

Arsenals nye manager må således undvære den engelske stopper i op til ni måneder,

- Vi kan bekræfte, at Calum har revet det forreste korsbånd i sit venstre knæ over. Calum har gennemgået en succesfuld operation i London torsdag morgen. Genoptræningsperioden forventes at vare fra seks til ni måneder. Alle i klubben vil støtte Calum for at sikre, at han kommer tilbage på banen så hurtigt som muligt, lyder det på Arsenals hjemmeside.

Calum Chambers måtte udgå allerede efter 23 minutter af kampen mod Chelsea. På daværende tidspunkt var hans hold foran 1-0, men endte med at tabte 1-2 på to sene scoringer.

Arsenal har traditionen tro haft store defensive vanskeligheder i denne sæson, og derfor bliver Mikel Artetas udfordringer med at få lukket af bagude ikke lettere uden forsvarsspilleren, der har spillet 14 af sæsonens kampe i Premier League.

Onsdag fortalte Arteta, at en lang pause til Chambers meget vel kan få Arsenal til at ændre planer i januars transfervindue, der åbnede 1. januar.

Udover Calum Chambers er også venstrebacken Kieran Tierney ude i længere tid. Han forventes at være tilbage i marts, efter han rev sin skulder af led i en kamp mod West Ham tidligere på sæsonen.

Calum Chambers kunne selv gå fra banen, men måtte opereres torsdag. Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Kjær-agent i offensiven: Melder ud om fremtiden

Se også: Vrager Danmarks næstdyreste: Klubskifte lurer

Årets danske sportsbilleder