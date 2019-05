Skrækkeligt uheld: Liverpool-stjerne båret fra banen

Mohamed Salah var impliceret i et grusomt uheld, da Liverpool lørdag mødte Newcastle i Premier League. Egypteren blev båret fra banen, og omfanget af skaden er endnu uvis

Han blev båret ud til stående ovationer.

Både Newcastles fans og Liverpools ditto sendte deres ønsker om god bedring ned mod Mohamed Salah.

Stillingen var 2-2, og der var spillet 72 minutter af Premier League-braget på det tidspunkt. Få minutter forinden var egypteren blevet torpederet bagfra af Newcastle-keeper Martin Dubravka, der ville vifte en høj bold ud af feltet.

Den tidligere Esbjerg-spiller endte med at vifte Salah til jorden samtidig. Til at starte med så det ikke alvorligt ud, men da Premier League-topscoreren blev liggende, gik alvoren op for spillerne og dommer Andrew Marriner.

Kampen blev afbrudt,og ind kom gæsternes medicinske stab med en båre. Først blev Salah tilset, og siden kunne han grædefærdig tage sig selv til hovedet, da han blev løftet ud fra grønsværen.

Herefter kunne spillet forsætte. Du kan følge resten af dysten i LIVE-kommenteringen her.

