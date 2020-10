Skrækskade til Virgil van Dijk bekræftet

Verdens bedste forsvarsspiller må se til fra lægterne i lang tid.

Virgil van Dijk var i Merseyside derby'et offer for en hensynsløs tackling af Everton-keeperen Jordan Pickford.

Billederne var ikke rare, da man i langsom gengivelse kunne se van Dijks knæ bøje den helt forkerte vej.

Nu lyder meldingen, at han er ude på ubestemt tid.

Gys

Gysene spredte sig, da van Dijk efter 11 minutters spil måtte forlade banen, og nu er deres værste mareridt blevet bekræftet.

Skaden er så omfattende, at van Dijk skal en tur under kniven, hvor der skal rettes op på korsbåndet i hans højre knæ.

Korsbåndsskaden kan betyde, at Virgil van Dijk misser resten af den nyopstartede sæson, og det vil uden tvivl være et kæmpe tab for de forsvarende mestre fra Liverpool.

Her ses den skrækkelige tackling. Foto: PETER BYRNE/Ritzau Scanpix

En klippe

Van Dijk har taget hele verden med storm med sit klare defensive talent, hvor han nærmest på egen hånd har skabt stabilitet i Liverpool-defensiven.

'Skurken' Jordan Pickford slap med en løftet pegefinger fra dommeren, men den grimme tackling er bestemt ikke gået ubemærket hen.

Situationen har skabt diskussioner verden over, hvor flertallet mildest talt er forargede over, at Jordan Pickford slap ustraffet for så grim en tackling.

Det store spørgsmål opstår i, at dommeren forinden har dømt offside på van Dijk, og at han på den baggrund ikke gav Pickford gult eller nok nok nærmere rødt kort.