Skrækslagne børn fanget i tribunevold og kaos: Det må ikke ske

Det skulle have været en aften i klubsammenholdets ånd, for inden West Hams hjemmekamp mod Burnley blev klubbens største navn nogen sinde, den tidligere verdensmester Bobby Moore, hyldet på 25-årsdagen for sin død.

I stedet udviklede det sig til lidt af et mareridt for i alt fald ledelse og spillere på London Stadium, da adskillige baneløbere afbrød kampen i protest mod holdets pauvre resultater, ligesom en større gruppe fans på tribunen verbalt konfronterede holdejerne, David Gold og David Sullivan.

Aftenen bragte et nyt nederlag med sig, 0-3 mod Burnley, og anden halvleg blev præget af baneløbere i konfrontation med spillere og sikkerhedsfolk, mens flere politifolk først sent kom til.

En trist manager, David Moyes, sagde efter forestillingen:

- Som fan kan du ikke krydse den linje. Du kan ikke komme ind på banen. Vi var bagud 0-1 men stadig med en god chance. Jeg vil sige, at det ikke hjalp os.

Også Burnley-spillerne kom i nærkontakt med hjemmeholdets invaderende fans. Foto: Ritzau Scanpix

Klubben udsendte senere følgende meddelelse:

’West Ham United har øjeblikkeligt iværksat en fuld og gennemgående undersøgelse af de episoder, der prægede anden halvleg af dagens kamp og er opsatte på at foretage passende foranstaltninger. Et krisemøde er indkaldt for aktionærerne bag London Stadium. Der kommer ikke flere kommentarer for nuværende’.

The Club have made a statement regarding the incidents today. https://t.co/C97BbJBhAu — West Ham United (@WestHamUtd) 10. marts 2018

Også FA, The Football Association, bebuder en undersøgelse:

’FA fordømmer på det stærkeste de tilskueruroligheder, vi har set i dag under West Ham United versus Burnley, og vi vil indhente observationer fra West Ham, ligesom vi afventer dommerens rapport’.

Målmand Joe Hart måtte gribe ind for at dæmpe konfrontationen mellem sin anfører Mark Nobles og en baneløber. Foto: AP

The Premier League, som styrer ligaen, kom med en lignende meddelelse lørdag aften.

I ugerne op til kampen har en sektion af West Ham-supporters truet med at gå en protestmarch mod ejerkredsen, som også tæller formand Karren Brady, som dog tog et møde med de utilfredse og fik stoppet marchen, fortæller Daily Mail.

Men da Ashley Barnes bragte Burnley foran i det 66. minut, begyndte de kaotiske optrin, og anfører Mark Noble kastede en baneløber ned på græsset, før målmand Joe Hart kom løbende og dæmpede ham ned.

Den forgiftede stemning fik yderligere et hak, da Chris Wood øgede gæsternes føring, løb adskillige fans ind på banen, ligesom en skov af fuck-fingre og rasende ytringer rejste sig foran ledelsens boks og tvang den til at forlade tribunen under de taktfaste råb som: 'We're not West Ham any more' og 'Get out of our club.'

West Ham fans point towards the directors box chanting: “You’ve destroyed, you’ve destroyed our fu****g club” #WHUFC pic.twitter.com/zoSj2yqAXH — Away Fans Chants (@AwayFansChants) 10. marts 2018

Sikkerhedsfolk og fans tørnede sammen, ligesom fangrupper sloges indbyrdes, og efter sidste fløjt blev banen indvaderet af mange, rasende fans.

Well played Burnley as their players let young West Ham fans sit safely on their bench amidst crowd trouble. pic.twitter.com/VYYkXpV9WN — Gary Lineker (@GaryLineker) 10. marts 2018

Kameraer panorerede henover bekymrede forældre og skrækslagne børn

Politiet kom alt for sent talstærkt til stede, beretter flere fra det olympiske stadion, hvor alt blev kaos. Foto: AP

Dommeren og de to managers konfererede på et tidspunkt i anden halvleg men blev enige om, at det ville være endnu farligere at fløjte kampen af i utide.

Flere overfald er meldt til politiet, men lørdag aften var der endnu ingen anholdelser.

Se også: Kaotisk scener i London: Rasende fans løber på banen!

Se også: Premier League-klub dømt: Brød dopingregler tre gange på et år