Skrev historie nytårsdag: Eriksen overdænget med roser

Tottenham har vundet seks af de seneste syv kampe i Premier League, og en af hovedarkitekterne bag er Christian Eriksen, der åbnede 2019 på fornem vis med en scoring mod Cardiff nytårsdag.

Det overlegne mål så ikke bare pænt ud - det var også sidste scoring, der skulle til for at sende Spurs-danskeren forbi Jan Mølby på den danske topscorerliste i den bedste engelske række.

Nu ejer Eriksen rekorden med 45 mål, hvilket er lykkedes på 189 kampe. Til sammenligning brugte Mølby 219 ligakampe for at nå 44 mål.

Eriksen kalder det en perfekt start på 2019, og eksperterne er enige. Selvom forventningerne til danskeren er stor, så indfrier han dem gang på gang.

- Eriksen er en tekniker. Han bliver ikke involveret i virvaret, når han har den forudseenhed. Han får bolden, og ved, hvad han skal gøre med den, længe før han har fået den, siger Sky Sports-eksperten Graeme Souness, der har spillet over 400 kampe i engelsk fodbold samt været træner for en række topklubber.

- Han ser spillet, som kun få kan. På sine bedste dage er han så fantastisk at se på, siger han ifølge Daily Mail.

Foto: Ritzau Scanpix

Også Tottenham-manager Mauricio Pochettino var klar med roserne.

- En af hans styrker er den fysiske form. Selvfølgelig gør han det fantastisk for holdet.

- Det er den slags, man kan forvente af en spiller med den kvalitet.

Pochettino kæmper lige nu for at få Eriksen til at forlænge med klubben, men det lader vente på sig.

- Jeg har ingen nyheder, siger manageren, der efterfølgende prøvede at sælge den positivt med at omtale talemåden 'Intet nyt er godt nyt'.

Danskeren står dog i en ret så god forhandlingsposition.

Eriksen har scoret fire gange i sine seneste fem Premier League-kampe og har nu været involveret i 100 mål i ligaen. 55 oplæg til scoring og som nævnt de 45 kasser, som han selv har sendt i nettet.

