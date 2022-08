Skrev om natten: 'Du havde fortjent det'

Der var maksimal tænding, da London-rivalerne Chelsea og Tottenham søndag spillede 2-2 på førstnævntes hjemmebane, Stamford Bridge.

I en kamp, hvor Harry Kane udlignede for gæsterne i det 96. minut, og Tottenhams argentiner Cristian Romero slap gratis fra at hive Marc Cucurella brutalt i håret, var det alligevel de gentagne sammenstød mellem de to holds trænere, som stjal overskrifterne.

Temperamenterne var i kog hos de to stjernetrænere. Foto: Ritzau Scanpix

Chelseas Thomas Tuchel var flere gange rasende på sin italienske kollega Antonio Conte, og trænerduoen fik begge advarsler af kampens dommer, Anthony Taylor i kølvandet på Pierre-Emile Højbjergs udligning til 1-1.

Se highlights fra det vilde London-derby:

Men det dramatiske klimaks indtraf, da de to trænere skulle give hånd efter kampen. Her var de to trænere tæt på at havne i regulært slagsmål, da en rasende Tuchel nægtede at slippe Contes hånd, fordi denne angiveligt ikke havde set ham i øjnene.

Episoden, der udløste et større kaos, hvor begge de to hold spillere og bænke var involverede, kostede begge det røde kort, selvom begge trænere var hurtige til at nedtone sammenstødet.

- Hvad der sker i kampen, sker i kampen. Det var ikke noget. Er der noget mellem ham og mig, så bliver det mellem ham og mig, sagde Conte, mens Tuchel anslog en lignende tone.

Natten til mandag var Antonio Conte dog stadig ikke færdig med balladen.

Her gik han til tasterne på Instagram, hvor han lagde en såkaldt 'story' op, hvor han med et glimt i øjet driller sin hidsige tyske kollega.

'Heldigt, at jeg ikke så dig. Det havde været velfortjent at få dig til at snuble', skriver Antonio Conte som tekst til videoen, hvor en eksalteret Thomas Tuchel sprinter forbi ham på sidelinjen efter Reece James' scoring til 2-1.

For at understrege, at der er tale om en joke, er teksten ledsaget af en håndfuld grineemojier.

Fejden mellem de to trænere var dog ikke det rene spas.

Således må begge mandskaber undvære deres karantæneramte trænere på bænken i de kommende opgør, hvor Chelsea gæster Leeds, mens Tottenham får besøg af Wolverhampton.

