Skudt i sænk

Angriberen Diogo Jota passerede Kasper Schmeichel to gange og sørgede for en Liverpool-sejr på 2-0 hjemme over Leicester i Premier League.

Sejren betyder, at Liverpool holder trit med Manchester City i toppen af ligaen efter midtugens kampe.

City vandt onsdag 2-0 hjemme over Brentford og har på førstepladsen 60 point efter 24 kampe.

City har skabt et solidt forspring ned til Liverpool på ni point. Liverpool har dog spillet en kamp færre.

Efter 34 minutter scorede Jota opgørets første mål, da portugiseren fulgte op på en ripost fra Schmeichel.

Den danske landsholdskeeper boksede uheldigt et hovedstød fra Liverpool-anfører Virgil van Dijk lige ud til Jota, som var vågen og hurtig til at udnytte den åbne mulighed.

Kasper Schmeichel (til venstre) stod en flot kamp for Leicester, selv om holdet tabte 0-2 til Liverpool. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Leicesters midtbanekreatør James Maddison havde tidligt i kampen mulighed for at score. Men forsøget blev verfet væk fra en reaktionsstærk Allison Becker i Liverpool-målet.

I første halvleg diskede Schmeichel op med flere gode redninger - blandt andet på gode forsøg fra Jota og Trent Alexander-Arnold.

Efter en time gjorde Mohamed Salah comeback for Liverpool, efter at angriberen i de seneste uger havde været med til at føre Egypten frem til finalen ved Africa Cup of Nations.

Salah fik hurtigt testet Schmeichel, som ikke tillod egypteren at score på en friløber.

Schmeichel afværgede også to forsøg fra Liverpools nyindkøbte kantspiller Luis Diaz, som fik sin anden kamp og igen viste gode takter.

Jota var den farligste mand på banen torsdag aften på Anfield og passerede Schmeichel efter 87 minutter. Oplægget kom fra Liverpool-stopperen Joel Matip.

Der blev spillet en kamp mere i Premier League torsdag, og her vandt Arsenal knebent med 1-0 ude over Wolverhampton

Arsenals forsvarsspiller Gabriel scorede kampen enlige mål efter 25 minutter efter oplæg fra Alexandre Lacazette.

Gabriel Martinelli så rødt efter 69 minutter, da brasilianeren på fem sekunder lavede to forseelser til gult kort og blev straffet for begge.

Trods en mand i undertal lykkedes det Arsenal at holde stand i de sidste 20 minutter, og Lacazette tillod sig tilmed at brænde en stor chance undervejs.

Arsenal har på femtepladsen 39 point efter 22 kampe og nu kun et enkelt point op til West Ham.

West Ham er placeret på den vigtige fjerdeplads, der giver adgang til Champions League i næste sæson. West Ham har dog spillet to kampe.

Eriksen afslører: 'Der var ingen kontakt'

Helt vilde tal: Aftale til 88 milliarder