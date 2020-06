Skuffer i derby

Fans af fodboldklubben Liverpool har ventet 30 år på det mesterskab, der efter alt at dømme kommer i hus i denne sæson.

Og de har måttet vente lidt længere, efter at coronakrisen satte Premier League på pause i mere end tre måneder.

Søndag aften kunne de så igen se deres helte i aktion i den bedste engelske fodboldrække, men ude mod lokalrivalerne fra Everton blev det i en noget lunken forestilling 0-0 og ikke det store comeback fra Jürgen Klopps suveræne førerhold, som nogle måske havde forventet.

På trods af pointtabet er Liverpool fortsat langt foran Manchester City, som indtager andenpladsen. Sidste sæsons mestre har ganske vist spillet en kamp mindre, men der er hele 23 point op til Liverpool.

Liverpool mangler fortsat fem point for at være helt sikker på at vinde guld for første gang siden 1990. Mindre kan gøre det, hvis Manchester City mandag taber point til Burnley.

Før søndagens kamp fandt de to rivalklubber Everton og Liverpool sammen om at markere bevægelsen Black Lives Matter ved at knæle på banen og holde et øjebliks stilhed for døde i forbindelse med coronaudbruddet.

Så var der ellers lagt op til et lokalbrag, men i første halvleg lod højdepunkterne vente på sig.

Måske skyldtes det delvist, at Liverpool-stjernen Mohamed Salah sad på bænken. Han glimrede ved sit fravær og blev siddende som reserve i hele opgøret.

Forsvarsspilleren Joël Matip havde den bedste chance i første halvleg, men hans hovedstød manglede præcision.

Naby Keita fik en mulighed i begyndelsen af anden halvleg, men heller ikke han havde indstillet sigtekornet efter den lange pause.

Liverpool sad på spillet, men det førte ikke til mål.

I den anden ende var det til gengæld ved at gå galt, da Tom Davies med ti minutter igen ramte stolpen. Og kort efter forsøgte Richarlison at blive matchvinder for Everton, men Liverpool-målmand Alisson stod i vejen.

Mens Liverpool kæmper for at lukke titelkampen, ligger lokalrivalerne på 12.-pladsen.

