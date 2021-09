Skuffet Joachim A.: Det må vi ikke tillade

Crystal Palace kunne ikke følge op på sidste weekends flotte sejr over Tottenham, da Joachim Andersens mandskab lørdag eftermiddag tabte med 3-0 til Liverpool på Anfield.

Crystal Palace spillede ellers til tider en flot kamp, og de formåede også at skabe en del chancer mod et Liverpool-forsvar, der til tider ikke var helt afstemt.

Skarpe var de heller ikke på Liverpools hjørnespark, for samtlige af holdets tre mål blev scoret efter disse. Det irritererer også Joachim Andersen, der spillede hele kampen i Palace-defensiven. Det fortæller han til TV3+ efter kampen.

- Vi spiller en okay første halvleg. Vi havde chancen for at komme på 1-0. Den tog vi ikke, og så scorer de. Vi var under pres i midten af første halvleg et kvarter, tyve minutters tid, men det kom vi ud af.

- Vi kæmpede godt som hold, og så scorer de på et hjørnespark lige til sidst i første halvleg, som ikke er godt nok. Sådan nogle mål må vi ikke tillade imod os.

3-0 - lidt uheldigt

- Anden halvleg spiller vi meget bedre end første halvleg. Vi kommer godt ud og skaber nogle store chancer. Vi skal score til 1-1, og vi kan reducere til 2-1, efter de har scoret til 2-0. Så jeg synes, det var lidt uheldigt, at vi taber 3-0 i dag. For jeg synes, at vi spiller en god kamp, fortæller han.

Crystal Palace har set en stor udskiftning i denne sæson, både i spillertruppen, men også på managerposten hvor franske Patrick Vieira er blevet ny manager.

På grund af den store udskiftning vil Joachim Andersen heller ikke sætte et konkret mål for sæsonen, fortæller han.

Crystal Palace er pt placeret på 13. pladsen i Premier League.