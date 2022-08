Skuffet over Ronaldo: - Fortæl os nu, hvad der sker

Manchester United-legenden Gary Neville langer ud efter Cristiano Ronaldo og kritiserer stjernen for at lade Erik ten Hag i stikken

Det er næsten umuligt at blive klog på Cristiano Ronaldos situation i Manchester United i disse dage og uger.

Den portugisiske verdensstjerne vil gerne spille Champions League-fodbold. Det kræver et skifte væk fra United.

I forsæsonen måtte Ronaldo droppe holdets træningslejr på grund af familiære problemer.

Han er blevet rygtet til flere forskellige klubber hen over sommeren, men United-manager Erik ten Hag har sagt, at Ronaldo ikke er til salg.

Og senest kritiserede Erik ten Hag sin angriber for at forlade Old Trafford, før træningskampen mod Rayo Vallecano var spillet færdig.

Erik ten Hag (tv) har både kritiseret Cristiano Ronaldo (th) og sagt, at han ikke er til salg. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Hovedpersonen selv har dog været ganske tavs. Ronaldo har ikke kommenteret på situationen længe.

Og det frustrerer klublegenden Gary Neville.

- Ronaldos situation er distraherende. Til pressekonference fredag måtte ten Hag svare på spørgsmål om det, forklarer Neville til Sky Sports.

- Jeg er skuffet over ham. Han lader manageren gå ind til pressekonferencerne. Han har været den bedste spiller sammen med Lionel Messi i de sidste 10 år. Han har al erfaring i verden.

Gary Neville er skuffet over verdensstjernen Cristiano Ronaldo. Foto: Jacques Feeney/Ritzau Scanpix

- Ville det virkelig være for meget at bede om, at han stiller sig frem, giver et interview og kaster lidt lys over tingene? Fortæller os, hvad han faktisk tænker, og hvad der faktisk sker?

Ifølge Gary Neville er det umuligt for Erik ten Hag at melde konkret ud om Cristiano Ronaldos fremtid - ganske enkelt fordi United-manageren ikke ved, om Ronaldo er at finde i klubben efter transferdeadline den 1. september.

- Realiteten er, at hvis en Champions League-klub kommer til Ronaldo inden for de næste to uger, så tror jeg, at han gerne vil skifte væk. Det ved vi.

- I øjeblikket er der ingen, der er kommet til ham. Det er derfor, klubben (Manchester United, red.) i øjeblikket siger, at han måske bliver, og at de gerne vil have ham til at blive. Men hvis nogen kommer til ham, tror jeg, han gerne vil væk.

Manchester United begynder Premier League-sæsonen i morgen, søndag, når de tager imod Brighton.

Det er endnu uvist, om Cristiano Ronaldo skal spille i sæsonåbneren.

