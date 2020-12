Skulle prøvetræne i United: Så hentede Liverpool ham

Caoimhin Kelleher er for alvor ved at skabe sig et navn og etablere sig som Liverpools nye backup til Alisson i stedet for Adrian.

Først fik han en fremragende Champions League-debut mod Ajax, og i søndagens sejr registrerede han også et clean sheet i sin første Premier League-kamp.

Men det hele kunne have være gået markant anderledes. Den irske keeper ville formentlig være endt på Manchester Uniteds akademi, hvis Liverpool ikke havde 'stjålet' ham for næsen af ærkerivalerne, skriver The Athletic.

Tilbage i 2015 var keeperen fra Cork, der da spillede for Ringmahon Rangers, i England for at gennemgå en prøvetræning for Manchester United. Liverpool-talentet Conor Masterson opfordrede dog Liverpools talentakademi til at tage et kig på Kelleher, og talentcheferne kunne lide, hvad de så.

I stedet for at prøvetræne for United, endte han på træningsbanen for Liverpool, hvor han imponerede med sin tekniske kunnen på bolden. Derfor hentede man den i dag 22-årige målmand for 30.000 pund.

Sandheden bag fyring: Han var dead man walking

Økonomisk ekspert: Her famler Brøndby i blinde

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'