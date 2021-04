Skyder rygter ned: 'Langt fra skiven'

Ifølge engelsk er Jannik Vestergaard ikke et emne i Tottenham. Det er en anden dansker til gengæld

Jannik Vestergaatd har høstet masser af anerkendelse for sine præstationer for Southampton i denne sæson.

Ikke overraskende er den danske landsholdsspiller blevet sat i forbindelse med et sommerskifte til en af de større adresser i Premier League, og Vestergaard er af engelske medier blandt andet nævnt som et varmt emne i Tottenham.

Men ifølge den engelske journalist Alasdair Gold, der følger Spurs tæt for Football London, så bliver det næppe Tottenham Hotspur Stadium, som bliver Jannik Vestergaards nye hjemmebane.

'Forbindelsen til Southampton's Jannik Vestergaard, der fylder 29 år i næste sæson, rammer sandsynligvis langt forbi skiven, men Tottenham vil afsøge muligheden for at hente en ny midterforsvarer til sommer', skriver Gold i en analyse af Tottenhams transferplaner for forsvaret.

Men selv om Jannik Vestergaard ikke havner i det nordlige London, kan Pierre-Emile Højbjerg stadig ende med en landsmand som holdkammerat efter sommerferien.

Således skal der være reel interesse for Joachim Andersen, der har imponeret som lejesvend hos Fulham.

Joachim Andersen (tv) er angiveligt tættere på Tottenham end Jannik Vestergaard (i midten). Foto: Bo Amstrup

Alasdair Gold skriver, at Tottenham løbende har holdt øje med Andersen i de seneste sæsoner, og at danskerens præstationer i Premier League har imponeret.

Ikke mindst har Andersens lederegenskaber vakt opmærksomhed. Således har Fulham-manager Scott Parker udstyret den danske landsholdsspiller med anførerbindet, selvom han ikke er ejet af klubben, men er lejet hos franske Olympique Lyon.

Fulham har ingen købsoption på Andersen, der har tre år tilbage af sin kontrakt med den franske klub.

Dermed kan der være lagt op til en ny forhandlingsduel mellem Tottenhams bestyrelsesformand Daniel Levy og Lyons ejer, Jean-Michel Aulas, der begge er kendt som benhårde forhandlere.

De har tidligere siddet overfor hinanden, da Tottenham i sin tid hentede Hugo Lloris, og Aulas sælger næppe sin dansker billigt.

Hvis Tottenham skal investere i midterforsvaret, kræver det formentlig, at en af de nuværende spillere sælges. Her nævnes Juan Foyth, der er udlejet til spanske Villarreal som en mulighed.

Jannik Vestergaard har været sat i forbindelse med Tottenham, men det lugter ikke af et sommerskifte. Foto: Ritzau Scanpix

