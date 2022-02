Slår alle rekorder

Der var efterspørgsel på Brentford-trøjer fra 21 lande i de første 24 timer efter offentliggørelsen af Christian Eriksen i klubben.

Det skriver BBC Sport.

Christian Eriksen-trøjerne bliver revet væk. Med eller uden nummer 21 på ryggen. Foto: Henning Hjorth

Det massive trøjesalg slog rekord, bortset fra den dag de nye trøjer bliver lanceret, og efterspørgslen var 30 gange større end en normal efterspørgsel i februar.

Ud af de 21 lande var der blandt andre købere fra Sydkorea, Grønland, USA og Australien.

I mandags blev Christian Eriksen præsenteret som ny spiller i Brentford.

I første omgang har danskeren skrevet under på en kontrakt frem til sommer med en option, der gør det muligt for London-klubben at forlænge kontrakten med yderligere et år.

Som bekendt har Christian Eriksen ikke været i aktion på fodboldbanen, siden han kollapsede i Parken under sommerens EM-slutrunde.

I Brentford er de vilde med deres nye danske stjerne. Det kan du læse mere om her: Jubel i London: - Ægte verdensklassespiller

Kort før jul blev den danske fodboldstjerne klubløs. Her forlod han Inter, efter han ikke kan spille i Italien på grund af sin indopererede pacemaker.

Siden da har Christian Eriksen forsøgt at holde sig i form ved at træne med sin tidligere klub Ajax.

Lørdag skal Brentford i aktion i FA Cup, når Everton venter på udebane.

Der er kampstart klokken 16.00 på Goodison Park.

