Slår de største stjerner

Christian Nørgaard topper listen over spillere, der har erobret flest bolde i Premier League. Hele 200 erobringer er det blevet til indtil videre i denne sæson

Hverken N'Golo Kante, Rodri, Fabinho eller Declan Rice kan følge med Brentfords Christian Nørgaard.

Den danske midtbanespiller topper nemlig listen over flest bolderobringer i indeværende Premier League sæson.

Hele 200 erobringer har danskeren formået at lave på den defensive del af Brentfords midtbane.

West Hams engelske stjerneskud Declan Rice er lige i hælene på Nørgaard med 194 erobringer.

Listen over flest erobringer er ikke den eneste statistik, som Nørgaard topper.

Den danske midtbanemotor er også den spiller i Premier League, der har lavet klart flest tacklinger. Hele 84 styks. Det er 15 flere end nummer to på listen, som er Crystal Palaces unge venstreback Tyrick Mitchell.

Christian Nørgaard i en hård tackling på Raheem Sterling. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

På trods af de flotte statistikker som Nørgaard topper, kunne tingene gå bedre for ham og Brentford.

'The Bees' har ikke vundet en Premier League kamp siden 2. januar, hvor Aston Villa blev besejret med 2-1.

Derudover er hold som Newcastle, Norwich og Everton begyndt at røre på sig i bunden af Premier League, og Brentford skal derfor begynde at se sig over skulderen.

Holdet fra det vestlige London kan dog se frem til at få hjælp fra Christian Eriksen inden længe.

Thomas Frank meldte fredag ud, at den danske stjerne ikke kommer i kamp i weekenden mod Arsenal, men vil i stedet med stor sandsynlighed være med mod Newcastle i næste uge.

