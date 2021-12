Slår fast: Derfor tæller bizar scoring

Arsenal bragte sig på kontroversiel vis foran i torsdagens Premier League-kamp mod Manchester United.

Emile Smith-Rowe scorede nemlig på et langskud, hvor United-keeper David de Gea lå i græsset med store smerter og ømmede sig.

Dommer Martin Atkinson nåede dog ikke at få fløjtet spillet af i tide, og dermed fik Smith-Rowes scoring lov at tælle.

David de Gea lå skadet, da Emile Smith-Rowe flugtede bolden i nettet. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Manchester United-spillerne flokkedes herefter omkring Atkinson for at brokke sig, men dommeren har fodboldloven på sin side, fordi det var de Geas egen medspiller Fred, der bragte den spanske til jorden.

Det slår den tidligere topdommer Mark Clattenburg fast på Amazon Prime.

- Martin Atkinson er nødt til at give målet, fordi Fred ved et uheld træder på David de Geas fod. Derfor er det ikke et frispark af en Arsenal-spiller. Han blæser ikke i fløjten, og derfor er han nødt til at lade scoringen stå, forklarer Mark Clattenburg.