Slår giganterne: Handlet for 2,4 milliarder

Engang for længe siden i et andet årti kunne ingen røre Nicolas Anelka som verdens dyreste handlede fodboldspiller. Franskmandens hyppige skifter mellem store klubber i Storbritannien, Frankrig og Spanien gav ham særklasse.

Men selv Anelka kan ikke længere følge med i en tid, hvor transferpriserne har været på himmelflugt, og sportens giganter er blevet handlet.

Når Romelu Lukakus skifte fra Inter til Chelsea bliver officielt i indeværende uge, slår den belgiske bomber ganske vist ikke Premier Leagues transfer-rekord.

Romelu Lukaku er taget til London for at få de sidste detaljer på plads med sin kommende klub. Foto: Tiziana Fabi/Ritzau Scanpix

Den går til Manchester City og ejerne fra Abu Dhabi for at få Aston Villas Jack Grealish til at trække i trøje nummer ti for mestrene.

Men med skiftet til angiveligt 115 millioner euro slår 28-årige Lukaku den samlede transferrekord, som hidtil tilhørte den brasilianske superstjerne Neymar Jr.

Comebacket for Chelsea betyder, at angriberen har skiftet klub fem gange inden for de seneste ti år og er handlet for svimlende 2,4 milliarder kroner, siden Chelsea betalte Anderlecht 90 millioner kroner for ham som 18-årig.

Lukakus tilbagevenden til Stamford Bridge og Premier League er en af transfersommerens dårligst bevarede hemmeligheder. Skiftet har været undervejs et stykke tid, og belgieren satte sig mandag aften på et fly fra Milano til London.

Den anerkendte fodboldjournalist Fabrizio Romano lagde et billede af Lukaku fra lufthavnen på sociale medier efter at have talt med ham for italiensk Sky Sports.

- Jeg sender snart en besked, sagde den snart forhåndværende Inter-angriber med adresse til klubbens fans.

Mere kan han ikke sige uden at sende en pressemeddelelse ud ...

Prisen på 855 millioner kroner og Lukakus comeback til Premier League vil blive efterfulgt af spørgsmål om, hvorvidt den store bomber er pengene værd.

Belgieren spillede to sæsoner for Chelsea 2011-2013 uden at score i Premier League. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Han scorede ganske vist 64 gange for Inter i 95 kampe og forlader klubben som mester, men spørger man Manchester United-fans, var man overvejende glade for at se belgierens ryg i 2019.

I perioder var han decideret overvægtig og mangler stadig at bevise niveauet i verdens største liga og i Champions League.

Ifølge Sky venter der i Chelsea en ugeløn på 1,75 millioner kroner ...

Sponsorerne sidder med magten, hvis den kontroversielle Esbjerg-træner Peter Hyballa skal fjernes. Læs hele den historie her (PLUS+)

Dyrest handlede spillere 1. Romelu Lukaku: 2,4 milliarder kroner

Anderlecht til Chelsea, 90 mio. Chelsea til Everton, 270 mio. Everton til Man. U., 625 mio. Man. U. til Inter, 550 mio. Inter til Chelsea, 855 mio. 2. Neymar Jr.: 2,3 milliarder kroner

Santos til Barcelona, 655 mio. Barcelona til PSG, 1650 mio. 3. Cristiano Ronaldo: 1,7 milliard kroner

Sporting til Man. U., 125 mio. Man. U. til Real Madrid, 700 mio. Real Madrid til Juventus, 870 mio.