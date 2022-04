Slår tilbage: 'Jaloux'

Et venskab skal plejes for at holdes ved lige.

Det er det næppe blevet mellem Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo.

De tidligere holdkammerater i Manchester United har i hvert fald begyndt en ordkrig for offentlig skue. Rooney langede først ud efter Ronaldo.

- Han har scoret vigtige mål tidligere på sæsonen i Champions League og hattricket mod Tottenham, men jeg tror, at hvis vi skal kigge på fremtiden for klubben, skal de begynde at satse på unge sultne spillere, der iler efter at løfte United henover de næste to-tre år, fortalte den tidligere angriber, da han besøgte 'Monday Night Football' på Sky Sports.

Rooney lagde også et billede op på Instagram fra aftenen i mandags.

Netop det billede har 37-årige Ronaldo efterfølgende valgt at reagere på.

'Two jealous' og så en emoji med to stirrende øjne har Ronaldo med 423 millioner følgere på Instagram skrevet i en kommentar. Den korte besked er 'liket' mere end 71.000 gange. Det fremgår dog ikke, om svaret er møntet direkte på Rooneys kritik.

Om Rooney er jaloux på Ronaldo skal være usagt. Portugiseren har vundet Ballon d'Or fem gange, mens englænderen aldrig har nuppet titlen som verdens bedste. Desuden er Ronaldo stadig aktiv som fodboldspiller, mens otte måneder yngre Rooney er stoppet.

Begge stjerner var med til at vinde Champions League med Manchester United i 2008 og spillede sammen fra 2004-2009.