Slår vild rekord

19. januar 2020.

Så lang tid siden er det sidst, at Manchester United tabte en udekamp i Premier League. Dengang blev det til et 0-2-nederlag mod rivalerne fra Liverpool på Anfield, og sidenhen har Ole Gunnar Solskjærs hold ikke set sig tilbage, når de har spillet væk fra Old Trafford.

Med den smalle 1-0-sejr søndag over Wolverhamton slog Manchester United nemlig rekorden for flest udebanekampe uden nederlag i streg.

Hele 28 kampe i træk har United kunne forlade banen med point i bagagen. Det er længste stime uden nederlag i den bedste engelske rækkes 133-årige historie!

I samme periode er det blevet til 14 sejre, 6 uafgjorte og 6 nederlag hjemme på Old Trafford.

Manchester United lange stime uden nederlag på udebane Chelsea - Manchester United 0-2 Everton - Manchester United 1-1 Tottenham - Manchester United 1-1 Brighton - Manchester United 0-3 Aston Villa - Manchester United 0-3 Crystal Palace - Manchester United 0-2 Leicester City - Manchester United 0-2 Brighton - Manchester United 2-3 Newcastle United - Manchester United 1-4 Everton - Manchester United 1-3 Southampton - Manchester United 2-3 West Ham - Manchester United 1-3 Sheffield United - Manchester United 2-3 Leicester City - Manchester United 2-2 Burnley - Manchester United 0-1 Liverpool - Manchester United 0-0 Fulham - Manchester United 1-2 Arsenal - Manchester United 0-0 West Bromwich - Manchester United 1-1 Chelsea - Manchester United 0-0 Crystal Palace - Manchester United 0-0 Manchester City - Manchester United 0-2 Tottenham - Manchester United 1-3 Leeds United - Manchester United 0-0 Aston Villa - Manchester United 1-3 Wolverhampton - Manchester United 1-2 Southampton - Manchester United 1-1 Wolverhampton - Manchester United 0-1 Vis mere Vis mindre

Den tidligere rekordindehaver var Arsenal, der mellem april 2003 og september 2004 ikke tabte 27 udebanekampe i streg.

Mason Greenwood blev helten for Manchester United, da de vandt 1-0 ude over Wolverhampton. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Ingen fans

Det hører dog med til rekorden, at 22 af de 28 kampe blev spillet under coronapandemien, hvor restriktionerne ikke gjorde det muligt at have fans på stadion, og dermed kan man tænke, at det har været nemmere at spille på udebane.

Manchester United har hentet syv point i de tre første kampe i Premier League, hvor de ligger på en tredjepladsen bag Tottenham og West Ham.

Ole Gunnar Solskjærs mandskab skal i næste runde efter landskampspausen møde Newcastle United på hjemmebane.