Slagne Arsenal vil have arvefjendeopgør udsat

Søndag skal et klassisk opgør spilles i Premier League, når de to ærkerivaler fra det nordlige London, Tottenham og Arsenal, mødes.

Men ikke hvis det står til sidstnævnte hold. Arsenal har nemlig spurgt Premier League, om kampen kan blive udsat.

Det skyldes, at Mikel Artetas mandskab er ramt af coronasmitte og skader, samt at flere spillere deltager i Africa Cup of Nations for deres landshold.

I en udtalelse fra Premier League lyder det, at man vil behandle Arsenals forespørgsel lørdag. Kampen skal efter planen spilles søndag klokken 17.30 dansk tid.

Arsenal vil - såfremt kampen bliver spillet søndag - være uden en karantæneramt Granit Xhaka mod Tottenham. Samtidig er Cédric Soares, Bukayo Saka og Calum Chambers ude med skader.

Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pépé og Pierre-Emerick Aubameyang er desuden afsted til Africa Cup of Nations, og Martin Ødegaard er coronasmittet.

20 kampe er allerede blevet udsat fra deres planlagte spilletidspunkt i denne sæson i Premier League. Især det tæt pakkede kampprogram omkring jul og nytår endte med at blive hårdt ramt af udskydelser på grund af coronasmitte.

Arsenal og Tottenham ligger henholdsvis nummer fem og seks i Premier League, adskilt af to point. Tottenham har dog spillet to kampe færre end lokalrivalerne.