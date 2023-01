Slagter egne spillere og fans

Der var smæk for skillingen i Premier League torsdag aften, hvor Manchester City og Tottenham bragede sammen.

Tottenham kom foran med to mål lige før pausen, inden Pep Guardiolas Manchester City vendte kampen med fire scoringer og tog sejren i anden halvleg.

Men trods comebacket var Guardiola ikke en glad mand efterfølgende.



- Jeg vil se en reaktion – ikke kun fra spillere, men personalet og hele organisationen. Vi er et blomsterhold, men jeg vil ikke have det her. Jeg vil slå Arsenal (i ligaen, red.). Jeg kan ikke skjule, hvor glade vi er for at vinde. Men vi er meget langt fra at være det hold, vi var. Der er mange ting, som vi er langt fra, sagde han ifølge The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

- Vi spiller, fordi 'min manager fortalte mig, jeg skulle gøre sådan og sådan', men der er ikke noget fra maven, noget mod. Vi var heldige, og hvis vi ikke ændrer os, kommer vi før eller siden til at tabe point. Der var ingen lidenskab, ild eller lyst til at vinde fra første minut, siger han og retter kritik mod fansene:

- De var tavse i 45 minutter. De buhede, fordi vi var bagud, men ikke fordi vi spillede dårligt. Vi var heldige (at komme tilbage, red.), men før eller siden, hvis vi ikke ændrer os, vil vi tabe point. Vi manglede mod, passion, ild og lyst til at vinde fra starten. Det samme med vores fans.