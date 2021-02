Slagter stjernen: Første gang siden ...

Alisson Becker kostede to mål mod Manchester City. Det er første gang for en Liverpool-spiller siden Karius i Champions League-finalen i 2018

Med tre minutters mellemrum stod Alisson Becker for to gigantiske fejl, der begge endte med mål til Manchester City.

Gæsterne vandt 1-4, og mesterskabet synes nu at være langt, langt ude i horisonten for Liverpool.

Målmanden, der ellers har reddet Liverpool masser af gange, blev den store skurk.

De to fejl genopfrisker grimme minder - for Liverpool-fans - til en kamp for snart tre år siden.

'Alisson er den første Liverpool-målmand til at lave to fejl, der fører til mål i en kamp siden... Loris Karius i Champions League-finalen', skriver Goal, mens statistikfirmaet Squawka skriver, at det er første gang for en Liverpool-spiller, ikke kun målmand, siden Karius.

- Det var bizart, den slags ting vi forbinder med en fjern Liverpool-æra.

- Hvad lavede brasilianeren? Det var chokerende. Han er en af ​​de bedste i verden, men her var han var alt andet', siger Goals Liverpool-korrespondent Neil Jones.

Liverpool-cheftræner Jürgen Klopp satte også ord på fejlene, der blev kampafgørende.

- Han var selvfølgelig meget skuffet, han sagde 'ikke i dag, ikke i dag'. Jeg fortalte ham, at det er problemet med fejl, for man bestemmer ikke selv, hvornår man begår dem, siger Klopp ifølge Liverpool Echo.

- Jeg har allerede sagt til ham, at vi har tribuner, hvor han godt må sparke bolden op.

Liverpool har ti point op til førende Manchester City. Desuden har Klopps tropper spillet en kamp mere.

