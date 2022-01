Slagter United-boss: - Der er ingen identitet

Det endte med endnu en skuffelse for Manchester United, da de mandag tabte til Wolverhampton på eget græs. Og efter den kamp langer Sky Sports’ ekspert Jamie Redknapp ud efter mandskabet.

Det gør den tidligere Liverpool-spiller og nuværende tv-kommentator ifølge netop Sky Sports.

Ikke mindst kritiserer han Manchester Uniteds tyske manager Ralf Rangnick og dennes system, som ifølge Jamie Redknapp ikke passer til De Røde Djævles nuværende spillere.

- Vi taler om managere, der kommer til, og Rangnick kom til med sit berømte 4-2-2-2-system. Det virker bare ikke, hvis du ikke har de rigtige spillere. Du skal spille det rigtige system. Så gik han til tre mand i bagkæden, derefter en 4-4-2, og til sidst tror jeg, han fandt på nye formationer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ralf Rangnick har ikke fået en drømmestart i Manchester United. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Der var ingen reel identitet i, hvordan de forsøgte at spille. Watford-præstationen (1-4-nederlag hvorefter Solskjær blev fyret, red.) var et rigtigt lavpunkt, men jeg er sikker på, at United-fansene i det mindste troede, de ville være gode fremadrettet. Der var intet i dag.

- Lige nu er der ingen sammenhæng, ingen idé, alle giver bolden væk, og de skal finde et system, der passer til det hold, fordi de er milevidt væk, siger Jamie Redknapp ifølge Sky Sports.

Manchester United er nummer syv i Premier League efter mandagens nederlag med to point op til Tottenham, der er nummer seks og har spillet en kamp færre.

Ralf Rangnicks trupper skal næste mandag møde Aston Villa i FA Cuppen.