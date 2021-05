Slagter United: - Det er skræmmende

For anden gang på 48 timer tabte Manchester United hjemme på Old Trafford. Roy Keane var efterfølgende nådesløs i sin kritik

Først spillede Manchester United endegyldigt mesterskabet til den blå del af byen, da Leicester vandt tirsdag på Old Trafford.

Torsdag var den så gal igen. I den udsatte kamp mod Liverpool blev det til et 2-4-nederlag.

Det er Uniteds sjette hjemmebane-nederlag i denne Premier League-sæson, hvilket er mere end i de to seneste sæsoner til sammen, skriver Sky Sports.

Efterfølgende i Sky Sports' studie var Manchester United-legende Roy Keane stærkt utilfreds med blandt andre Fred og Dean Henderson.

- Jeg ved, at Ole Gunnar Solskjær holder af Fred, men jeg kan ikke se det. Jeg forstår ikke, hvordan de kan tro, at Manchester United kan vinde titler med Fred på holdet, lyder kritikken.

Fred slår ud med armene. Roy Keane gør det samme om Fred. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

- Fejl efter fejl

Det er ikke kun den brasilianske midtbanespiller, der får hårde ord med på vejen.

Henderson i målet burde også have leveret bedre ifølge Keane - også selvom han ikke havde Harry Maguire i forsvaret, da han sad ude med en skade.

- Målmanden så heller ikke god ud i aften. Der var fejl efter fejl. Dårlig, dårlig aften for United. Maguire er et tab, men dette er børnefejl ... Det har intet at gøre med at mangle Maguire.

Ireren er ude med riven efter et nyt United-nederlag på Old Trafford. Arkivfoto: Nick Potts/Ritzau Scanpix

Roy Keane påpeger samtidig den store forskel på de to Manchester-hold, hvilket da også afspejles i to kommende finaler.

City er i Champions League-finalen, mens United skal spille Europa League-finale.

- City er så langt foran dette hold. Det er skræmmende. Jeg tror, ​​Ole vil reflektere over de sidste par dage og tænke, at 'vi har brug for tre eller fire store spillere til klubben denne sommer '.

