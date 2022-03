Slagter United: - Pinligt og skammeligt

Manchester United løb ind i en øretæve, da de gæstede Manchester City søndag aften.

Det endte således med en 4-1-sejr til Pep Guardiolas mandskab, der altså nu kan hævde, at 'Manchester er lyseblåt'. Og efter den kamp får Manchester United hård kritik med på vejen fra et par klublegender.

Over for Sky Sports er den mangeårige Manchester United-spiller Gary Neville nemlig klar i mælet, når han skal analysere klubbens præstation.

- Manchester Uniteds reaktion på at komme bagud 1-3 var pinlig. Man City havde 92 procent boldbesiddelse? De gav op, siger Gary Neville og fortsætter:.

- De går rundt på banen. Det er ikke nær godt nok. Der kan ikke være nogen klager. City har været helt fremragende. Men som Manchester United-fan er det pinligt. City spillede glimrende i anden halvleg. Men indsatsen og intensiteten fra United i de sidste 20 minutter var ikke-eksisterende.

- Resultatet er ikke problemet. Det er reaktionen på at komme bagud, der er problemet. De har kastet håndklædet i ringen.

Opgivende Rangnick efter røvfuld: Afstanden op til City er tydelig

Også en anden Manchester United-legende i form af Roy Keane var utilfreds med 'De Røde Djævles' præstation mod rivalerne.

- Man er nødt til at tage tilbageløb, og man er nødt til at tackle. United-spillerne har vist kvalitet gennem årene, men vi har lige set en afspejling af, hvor holdet er, og hvor klubben er. De er så langt efter de andre hold.

- Der var fem eller seks spillere der, som aldrig skulle spille for Manchester United igen. Det var skammeligt.

- City behøvede ikke at være på deres bedste. De havde stadig et par gear tilbage. De legede med Man Utd, som de gjorde på Old Trafford. Det var mænd mod drenge, som det gamle ordsprog siger. De gav op, siger Roy Keane ifølge Sky Sports.

Manchester United er aktuelt på femtepladsen i Premier League.