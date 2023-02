Slagtet af City: Billing med kæmpe brøler

Danske Philip Billing fik en noget uheldig rolle, da han og Bournemouth lørdag aften fik ørerne i City-maskinen og tabte 4-1.

Dermed holder Pep Guardiolas mandskab fortsat førerholdet Arsenal under pres i toppen af Premier League og er blot to point efter London-mandskabet, der har en kamp i hånden.

I den anden ende af tabellen fortsætter nedturen for Bournemouth, der ligger næstsidst.

Ny Haaland-rekord

I lørdagens opgør på Vitality Stadium skulle Manchester City kun bruge et kvarter, før Julian Alvarez kom på tavlen, og da uret knap havde rundet en halv time var det norske målfænomen Erling Haaland så på spil.

Bolden endte for fødderne af den store angriber, der nemt kunne banke bolden i kassen til 2-0 - og den scoring var han formentlig lidt ekstra glad for.

Erling Haaland er nu den Manchester City-spiller, der har scoret flest mål i en enkeltstående sæson. Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Scoringen betød nemlig, at Erling Haaland nu kan bryste sig af at være den mest scorende City-spiller i en enkelt Premier League-sæson nogensinde.

Han er oppe på hele 27 scoringer, hvilket er én mere end Sergio Agüeros rekord lød på.

Bedriften bliver ikke mindre imponerende af, at der stadig mangler 13 kampe i sæsonen, og nordmanden derfor ser ud til at kunne udbygge rekorden yderligere.

Fæl Billing-fejl

Men mens Haaland og resten af Cuty-stjernerne kunne glæde sig over en stærk præstation, så var det ikke ligefrem godt, hvad der kom fra danske Philip Billing, der spillede sin kamp nummer 100 i den bedste engelske fodboldrække.

Midtbanespilleren havde det generelt svært, og det blev for alvor skidt kort før pausen, da en aflevering tilbage i banen endte lige for fødderne af en fri Phil Foden, der elegant tog bolden med sig og nemt kunne gøre det til 3-0.

Anden halvleg startede også skidt for det engelske bundhold, da Chris Mepham blev noteret for et selvmål.

Hjemmeholdet fik lidt at trøste sig med til sidst, da Jefferson Lerma 83 minutter inde i opgøret fik reduceret til slutresultatet 4-1.