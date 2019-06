Slaven Bilic tager over i West Bromwich

West Bromwich missede oprykning til Premier League i den forgangne sæson, da de tabte til Aston Villa i Championships playoff-kampe. Nu har de en ny mand i spidsen, der skal hjælpe med at føre holdet tilbage til Premier League.

Kroatiske Slaven Bilic overtager nemlig cheftrænerposten i klubben på en toårig aftale, bekræfter West Bromwich på sin hjemmeside.

Især klubbens ambition og projekt har tiltalt Bilic, fortæller den nyslåede cheftræner.

- Jeg er selvfølgelig glad for denne mulighed. Vi vil blive bedre på banen, og klubben har overbevist mig om, at de vil vende tilbage til Premier League. De har et kortsigtet projekt og et langsigtet projekt, og de kolliderer ikke, fortæller han til West Bromwichs hjemmeside.

West Bromwichs tekniske direktør, Luke Dowling, er overbevist om, at Bilic er den perfekte mand til jobbet:

- Fra det øjeblik, vi talte med Slaven, blev vi overbeviste af hans begejstring og spænding over denne udfordring. Han er fast besluttet på at komme tilbage til Premier League og tror på, at han kan gøre det med West Bromwich.

- Vi mener, at passer fantastisk ind hos os - hans tilstedeværelse, erfaring og ledelseskvaliteter er lige, hvad vi har brug for, lyder det fra den tekniske direktør.

Slaven Bilic, 50 år, har senest været cheftræner Al-Ittihad i Saudi-Arabien. Tidligere har han stået i spidsen for det kroatiske landshold, Lokomotiv Moskva, Besiktas og West Ham.

