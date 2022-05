Slipper for straf

Der bliver ingen voldssag ud af episoden efter kampen mellem Everton og Crystal Palace 19. maj, hvor en Everton-fan kom op at toppes med Crystal Palace-manager Patrick Vireira.

Det står klart, efter at politiet i Liverpool har talt med begge parter:

- Vi har samarbejdet med Everton FC for at indsamle al overvågningsmateriale, og vi har talt med vidner.

- Betjente har talt med begge de involverede mænd, og muligheden for at anmelde sagen eller at gå efter en retsforfølgelse er blevet afslået, skriver Merseyside Police i en erklæring på sin hjemmeside.

Episoden indtraf efter slutfløjt, hvor banen på Goodison Park blev overrendt af glade Everton-fans.

De var lykkelige over, at Everton vendte 0-2 til 3-2 og dermed undgik klubbens første nedrykning fra Premier League.

Patrick Vieira var ikke lykkelig, men på vej tilbage til omklædningsrummet løb en Everton-fan over til ham og provokerede den tidligere topspiller med tydelige håndtegn og fuckfinger.

Det fik franskmanden til at vende sig rundt og sparke Everton-tilhængeren, så han væltede, inden andre lagde sig imellem og holdt Vieira tilbage.

Mens episoden altså ikke var nok til en politisag, så har Det Engelske Fodboldforbund, FA, bebudet, at det vil iværksætte en undersøgelse.

Ikke blot af episoden med Vieira, men af episoden med de mange fans, der mod reglerne løb ind på banen med fem minutter tilbage, da Everton kom foran.

