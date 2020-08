Slog og sparkede politiet

Problemerne tårner sig op for Manchester Uniteds anfører Harry Maguire.

Natten mellem torsdag og fredag blev han arresteret på den græske ø Mykonos, hvor han på en ferie var involveret i et bar-slagsmål mellem to grupper englændere.

Men anklager om vold er ikke den egentlige grund til, at Maguire fortsat bliver tilbageholdt og endda kommer til at tilbringe endnu en nat i fængsel.

For sammen med to andre mænd havde han ikke til sinds at stoppe, da politiet i første omgang havde fået skilt slagsbrødrene.

- Da der var kommet styr på slagsmålet, begyndte den ene gruppe - med fodboldspilleren - verbalt at overfalde betjentene. Der var adskillige betjente til stede.

- På et tidspunkt sendte den ene af de tre fra gruppen - de var 27, 28 og 29 år - et slag af sted mod den ene betjent, og en slåskamp brød ud, fortæller politiets talsmand Petros Vassilakis ifølge Daily Mail.

- De blev alle tre arresteret, men under forsøget på at gøre det, blev de to andre, herunder fodboldspilleren, også voldelige. De overfaldt mindst to betjente - de slog dem med næverne og sparkede dem.

- Jeg kan ikke sige, hvad de sagde til os. Alle englændere bander af autoriteterne og politiets arbejde. De bliver alle tre, inklusive fodboldspilleren, holdt i forvaring under lås og slå i en celle på Mykonos.

- De bliver fremstillet for en anklager på øen Syros senere i dag og blive anklaget for grov vold, siger talsmanden.

United-anføreren er kommet i gevaldige problemer. Foto: Ritzau Scanpix

Anklagerne er altså af sådan en karakter, at Maguire og de to andre ikke umiddelbart bliver løsladt efter fremstillingen, men altså må tage endnu en nat i et græsk fængsel.

Hjemme i England bekræfter Manchester United, at der er tale om Harry Maguire, og spillerens advokater lover, at der vil komme flere informationer, når sagen skrider frem.

- Vi forventer mere information fra Mykonos, da det er nødvendigt med klarhed over, hvad der præcist skete, og hvilke anklager han bliver præsenteret for - om nogen, lyder det fra advokaterne.

27-årige Harry Maguire blev verdens dyreste forsvarsspiller, da han i 2019 for mere end 650 millioner kroner blev solgt fra Leicester til Manchester United, hvor han under Ole Gunnar Solskjær blev klubbens anfører.

Maguire har desuden spillet 26 landskampe for England.

