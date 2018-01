SLUT: Eriksen-assist sendte Tottenham på sejrskurs

Christian Eriksen havde et fremragende 2017 for både landsholdet og sin engelske klub Tottenham, og her til aften skal han så forsøge at fortsætte de flotte præstationer i 2018, når Tottenham spiller årets første kamp på udebane mod Swansea.

Eriksen er naturligvis med fra start hos Premier Leagues nummer seks, der til gengæld må undvære målmaskinen Harry Kane. Han har været syg i ugens løb og varmer bænken fra start, mens reserven Fernando Llorente får chancen fra start mod sin gamle klub, der siden oprykningen til Premier League i 2011 aldrig har slået Tottenham.

Du kan følge Swansea-Tottenham LIVE minut for minut i den auto-genererede live-update LIGE HER.

Og der er god chance for Eriksen-magi. Swansea er således den klub i Premier League, som danskeren har scoret og lavet assist imod flest gange. Seks mål og fire oplæg er det blevet til.

Pierre-Emile Højbjerg starter desuden også inde for Southampton i deres opgør mod Crystal Palace. Den kamp kan du følge her, mens topholdet Manchester Citys kamp mod Watford findes her.

