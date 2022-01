Smadrede vanvittig rekord

Gårsdagens sejr gav Tottenham en Premier League-rekord i kassen, efter Antonio Contes tropper overraskede alle i kampens dybe overtid og sejrede 3-2 over Leicester

Vanvittige scener udspillede sig onsdag aften på King Power Stadium, da Tottenham var på besøg hos Leicester.

Vi spoler tiden tilbage til kampens dybe, dybe overtid, hvor værterne er foran 2-1. Det ligner, at Leicester napper alle tre point.

I det 95. minut er gæsterne i angreb, og indskiftede Steven Bergwijn finder netmaskerne. 2-2 står der på måltavlen.

Under to minutter senere smider hjemmeholdet bolden væk, Harry Kane sender selvsamme Bergwijn af sted, og hollænderen skyder atter bolden i kassen.

Tottenham vinder 3-2.

Du kan se den vilde afslutning på opgøret øverst i artiklen.

Gårsdagens vanvittige sejr skriver sig nu ind i historiebøgerne som det seneste comeback nogensinde i Premier League. Og det kan Spurs takke 24-årige Bergwijn for, der kom fra bænken og endte med at blive den helt store helt i Midtengland.

Intet hold har således været bagud på et så sent tidspunkt i kampen, som Tottenham var i går aftes, og så alligevel vinde kampen.

Manchester City har tidligere siddet på rekorden for det seneste comeback, da de engelske mastodonter for knap ti år siden vandt 3-2 over Queens Park Rangers.

City var bagud 1-2 efter 91 minutter og 14 sekunder, før Edin Džeko udlignede til 2-2. og blot to minutter senere scorede den nu pensionerede fodboldspiller Sergio Agüero sejrsmålet. Argentineren og Manchester City kunne med den sejr kalde sig for engelske mestre.

Til sammenligning stod uret på 94:50, da Tottenham udlignede mod Leicester.

Med onsdagens sejr kravler Spurs tættere på toppen i den bedste række i England. Klubben ligger i skrivende stund på en femteplads - men har spillet færre kampe end de resterende mandskaber, der ligger over dem.

