Smadrer klub-rekord på Solskjær-aftale

Det er ikke gratis for Manchester United at hyre Ole Gunnar Solskjær som permanent manager

Torsdag blev det officielt, at Ole Gunnar Solskjær fortsætter i spidsen for Manchester United efter fire måneders midlertidig ansættelse med stor succes.

I den engelske storklub glæder de sig naturligvis over ansættelsen, men mon ikke også at nyheden bekommer dem vel i Solskjærs tidligere klub - norske Molde.

Ifølge flere engelske medier udløser den permanente kontrakt således små 63 millioner danske kroner til Molde. Og det beløb kommer oveni i de 15 millioner kroner, som Manchester United afleverede i december for at hive Solskjær ind som midlertidig manager, da José Mourinho blev fyret.

På daværende tidspunkt var Ole Gunnar Solskjær cheftræner i den norske klub, men fik altså lov til at kaste sig over det noget mere prestigiøse job i det engelske.

Ifølge blandt andre Sky Sports blev aftalen om de ekstra 63 millioner kroner allerede indgået i december, men det har Moldes direktør afvist over for VG. Han bekræfter dog, at klubben får ekstra kompensation som følge af den permanent aftale.

– Der har været spekuleret i, at der har været en sådan aftale, men det har der ikke været. Vi får en kompensation, men det er en sag mellem klubberne, siger Øystein Neerland til VG.

'Salget' af Ole Gunnar Solskjær er ifølge norske medier det dyreste nogensinde for Molde. Ifølge Aftenposten blev unge Erling Haaland den dyreste, da han skiftede til Red Bull Salzburg i januar for en pris på godt og vel 40 millioner kroner plus klausuler.

Det er dog ikke kun Molde, der scorer kassen på aftalen. Hovedpersonen får også rigeligt råd til smør på brødet.

Engelske medier har tidligere nævnt en årsløn på et sted mellem 60 og 80 millioner kroner svarende til en ugeløn på 1,1-1,5 millioner kroner.

Ole Gunnar Solskjærs løn kommer ikke på Pogba-niveau, men mindre kan nok også gøre det for nordmanden. Foto: Ritzau Scanpix

