Smadrer rekord

Det kan godt være, at der ikke var nogen på lægterne, da Everton og Liverpool FC tørnede sammen på Goodison Park søndag aften, men det var der i allerhøjeste grad hjemme i de britiske stuer.

Der var flere end nogensinde før.

Daily Mail skriver, at Merseyside-derbyet var den mest sete Premier League-kamp nogensinde.

5,5 millioner briter så med på SkySports, og det mere end en million flere end den hidtidige rekord på 4,2 millioner, som blev registreret til et opgør mellem Manchester City og Manchester United i 2012.

Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Se også: Skuffer i derby

Se også: Fra forward til folkehelt: - Det må ikke stoppe her

Dermed satte briterne to fede streger under, hvor meget de har savnet fodbolden i de måneder, coronakrisen lukkede ned for sporten. Det blev der faktisk allerede sat to streger under lørdag, hvor 3,9 millioner så Crystal Palace besejre Bournemouth med 2-0.

Desværre for de 5,5 millionere seere til Everton mod Liverpool endte lokalopgøret 0-0.

Ekstra Bladet dommer-ekspert, Benjamin Leander, diskuterer voldsom Zeca-tackling. LÆS MERE HER:

Skulle det være rødt?

AGF foran brandvarm transfersommer