Smadret i jorden efter scoring

Liverpools Luis Diaz betalte dyrt for sin scoring mod Brighton, da han blev jordet i processen

Der var en dramatisk situation, der udspillede sig lørdag formiddag, da Liverpool bragte sig foran mod Brighton i den tidlige Premier League-kamp.

Faktisk skal Brightons keeper, Robert Sanchez, prise sig lykkelig for, at det ikke gik værre, end at hans hold kom bagud 1-0.

Det samme kan man sige om målscorer Luis Diaz, der der var heldig med, at han ikke blev slået til lirekassemand.

Luis Diaz ofrede sig og betalte dyrt for sit føringsmål mod Brighton. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Diaz nåede ikke engang at juble over, at han kom først på en aflevering fra Joel Matip og headede bolden i nettet forbi en fredadstormende Robert Sanchez.

For den spanske keeper tordnede direkte ind i Luis Diaz, der forsvarsløst blev ramt i brystkassen af Sanchez' ben.

Se episoden øverst i artiklen.

Begge spillere blev på banen efter det voldsomme sammenstød. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Efterfølgende kiggede dommerteamet situationen igennem i VAR-rummet, men det blev hurtigt afgjort, at Robert Sanchez skulle slippe ustraffet for overfaldet, idet Liverpool scorede i situationen.

Luis Diaz kom heldigvis på benene igen og kunne efter behandling fortsætte kampen.