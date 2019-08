Smider 600 millioner: Præsenterer rekordkøb

Arsenal har præsenteret Nicolas Pepe for 600 millioner kroner, der slår Pierre-Emerick Aubameyangs 470 millioner som klubbens dyreste nogensinde

Rygterne har været der længe, men torsdag er det officielt.

Arsenal har købt den 24-årige offensivspiller Nicolas Pepe fra Lille og givet ham en fem-årig kontrakt.

Handlen er ifølge engelske medier ny klubrekord for Arsenal, der menes at betale 600 millioner kroner for den ivorianske landsholdsspiller.

- Nicolas er en højtskattet og talentfuld kantspiller, som mange europæiske topklubber har været ude efter. Det har været et af vores mål at skrive kontrakt med en dygtig kantspiller i sommerens transfervindue, og jeg er meget glad for, at vi nu har gjort det.

- Han vil tilføje fart, power og kreativitet, som skal hjælpe os til at score flere mål, siger manager Unai Emery.

Pepe har lavet 35 mål i 74 kampe for Lille siden debuten i 2017 og har tidligere spillet for mindre franske klubber som Politiers, Angers og Orleans.

Han beskrives som en hurtig spiller, der oftest optræder på højrekanten og sparker på mål med sin venstrefod, men han kan også spille som frontangriber.

I den forgangne sæson blev det til 22 mål og 11 assist og en placering som nummer to på den franske topscorerliste efter selveste Kylian Mbappé.

For Lille er der tale om en ekstrem transfer-torsdag - tidligere på dagen solgte man en anden af klubbens angribere til Milan for 225 millioner kroner, og han skulle endda være bedre end Cristiano Ronaldo, som du kan læse LIGE HER.

Pepe i kamp med Neymar i opgøret i november. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

