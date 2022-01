Smittet med corona: Jürgen Klopp misser topbrag

Liverpool-bossen Jürgen Klopp misser topbraget mod Chelsea efter at være testet positiv for corona

Jürgen Klopp er ikke på sidelinjen, når Liverpool søndag spiller topkamp mod Chelsea på udebane i Premier League.

Tyskeren er således blevet den seneste aktør blandt mange i den bedste engelske række, der er ramt af corona.

Det skriver Liverpool søndag på Twitter.

Klubben skriver ikke direkte, at Klopp har pådraget sig corona, men mere præcist at han har leveret en "formodet positiv test" og derfor ikke er med mod Chelsea.

Liverpool må klare sig uden manageren på sidelinjen i årets første test. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Liverpool har været ramt af flere coronatilfælde. Fredag afslørede Klopp, at yderligere tre spillere er blevet smittet siden holdets seneste kamp - 0-1-nederlaget til Leicester 2. juledag.

Han satte dog ikke navn på de tre spillere, der altså heller ikke er med mod Chelsea.

Liverpool og Chelsea ligger henholdsvis nummer tre og to i tabellen inden søndagens brag på Stamford Bridge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til dagens afsnit af Agenterne, der handler om Anders Lindegaards vilde rejse fra at være vraget i OB til at spille for Manchester United