Smutter fra FCK: Tæt på Premier League-job

Frederik Leth stopper i FCK og er tæt på et job i Premier League-klubben Aston Villa ifølge Ekstra Bladets opysninger

For blot tre måneder siden blev 27-årige Frederik Leth forfremmet til teknisk direktør i FCK, da Ståle Solbakken besluttede, at Leth skulle afløse Johan Lange.

Siden da er Ståle blevet fyret, og nu har Frederik Leth, som Ståle også har kaldt 'The Brain', valgt at sige op i hovedstadsklubben.

Han kommer dog næppe til at være ledig længe.

Frederik Leth er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tæt på et job i Premier League-klubben Aston Villa, hvor han kan blive genforenet med Johan Lange, der er sportsdirektør i klubben.

Det vides endnu ikke i hvilken stilling, at den nu tidligere FCK-mand formentlig får lov at tiltræde, men det er oplagt, at han placeres i en rolle som højre hånd til Johan Lange.

De to kender hinanden gennem syv år i FCK, hvor Leth blev ansat som 18-årig i 2012, mens Lange kom tilbage til københavnerne i 2013.

Der har været stor udskiftning i FCK-ledelsen i denne sæson. Foto: Philip Davali

FCK ansatte tidligere i november Jess Thorup som cheftræner, mens Peter 'PC' Christiansen blev ansat fredag som ny sportsdirektør.

- Da vores nye struktur med en sportsdirektør og en cheftræner kom på plads med de forandringer, det også giver i andre roller, kunne Frederik ikke se sig selv i dette, og det har vi stor respekt for, siger FCK's midlertidige sportslige leder William Kvist til FCK's hjemmeside.

Frederik Leth takker for tiden i FCK.

- Jeg har haft otte gode år i FCK med dygtige og inspirerende mennesker, men jeg føler, at det nu er tiden for mig til at gå nye veje, og nu vil jeg overdrage opgaverne stille og roligt.

- Det er selvfølgelig ikke en let beslutning, men jeg føler, at det er det rigtige for både mig og FCK.

FCKs nye boss Jess Thorup giver ikke meget for, at han skulle være for rar. Det er noget vrøvl, lyder det fra cheftræneren Video/redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

