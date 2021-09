Snart tilbage

Marcus Rashford har i de seneste sæsoner været en af de vigtigste spillere i Manchester United, men i denne sæson har han ikke spillet et sekund.

I løbet af sommeren blev han nemlig opereret i skulderen, men nu nærmer han sig så småt et comeback hos den engelske storklub.

På Twitter oplyser han således, at han inden længe kan begynde at træne med holdkammeraterne igen. Indtil videre har han trænet for sig selv.

- Jeg skal til læge og have en konsultation på fredag. Hvis alt er godt, får jeg det grønne lys til at deltage i kontakttræning igen, skriver Marcus Rashford, som altså vil være i stand til at gå ind i de fysiske dueller på træningsbanen.

Manager Ole Gunnar Solskjær har tidligere udtalt, at Rashford formentlig kan komme i kamp efter den kommende landskampstermin, som ligger i første halvdel af oktober.

Den 23-årige angriber var allerede i sidste sæson generet af en dårlig skulder. Det holdt ham ude i flere kampe.

Han var heller ikke i fuld vigør, da England nåede finalen ved EM i sommer. Han blev blot brugt som indskifter i turneringen.

Det var også tilfældet i netop finalen, da han blev skiftet ind for at sparke et af de afgørende spark i straffesparkskonkurrencen mod Italien. Her misbrugte han, og det var medvirkende til, at Italien løb med trofæet.

I kølvandet på den oplevelse blev Marcus Rashford og flere af hans holdkammerater udsat for chikane og racisme på de sociale medier. Det førte blandt andet til, at en 43-årig englænder blev idømt en betinget fængselsdom.