Snød med transfer - men slipper for straf

Det kostede Chelsea en bøde på over tre millioner kroner og et forbud mod at hente nye spillere i et år at klubben havde brudt FIFA's regler om handel med fodboldspillere under 18 år. En lignende sag med Manchester City på anklagebænken er den seneste tid blevet behandlet i FIFA, men de engelske mestre slipper noget billigere.

Manchester City får ifølge Sky Sports en bøde på 2,5 millioner kroner, men intet transferforbud, og de skal derfor ikke gennem den samme forløb, som Chelsea var denne sommer, hvor klubben måtte hente en masse udlejede spillere hjem, men ikke kunne hente en eneste ny spiller - således heller ikke en erstatning for Eden Hazard, der tog til Real Madrid.

Arkivfoto af Manchester City's ejer, Sheik Mansour (til venstre). Foto: Getty Images/LG/JD

Helt fri kan Manchester City dog ikke vide sig endnu. De er fortsat under efterforskning for brud på Financial Fair Play-regler hos både FIFA og UEFA.

