Snydt for millioner: Nu vil de lægge sag an

En vital fejl kostede potentielt livet i Premier League for Bournemouth, der søndag måtte sande, at de må en tur ned i Championship. Dermed går klubben glip af flere hundrede millioner i næste sæson.

Nu kan fejlen dog få et grimt efterspil.

'Bournemouths bestyrelse mødes senere i denne uge for at diskutere muligheden for at søge om et erstatningskrav mod Hawk-Eye (målteknologisystemet i England, red), hvis fejl muligvis har bidraget til deres nedrykning fra Premier League,' skriver Sky Sports, der bliver citeret af en række øvrige engelske medier.

Fejlen opstod tidligere på året i Aston Villas kamp mod Sheffield United. Her havde sidstnævnte bolden i nettet, og på de efterfølgende billeder kunne man se, at bolden var en meter inde i målet, mens Villas målmand, Orjan Nyland, holdt fast i læderet. Målteknologien i England svigtede dog, hvorfor Bournemouth altså overvejer at lægge sag an mod Hawk-Eye.

Kampen endte nemlig 0-0 og gjorde dermed potentielt, at Aston Villa i sidste ende havde et point mere, end hvad de ellers kunne have haft, hvis Sheffield United havde vundet den omtalte kamp.

Det er fejlen her, som kan vise sig at blive meget dyr for Bournemouth. Foto: XXSTRINGERXX xxxxx/Ritzau Scanpix

Efterfølgende fik det Hawk-Eye til at komme med en officiel undskyldning, hvor de erkendte, at man havde begået en grusom fejl.

- Syv kameraer på stadion placeret omkring målområdet blev betydeligt blokeret af målmanden, forsvareren og stolpen. Hawk-Eye undskylder uforbeholdent Premier League, Sheffield United, og alle der er berørt af denne hændelse, lød det i en officiel udtalelse fra systemet efter den uheldige episode.

Bournemouth rykkede ud af Premier League med 34 point, mens Aston Villa akkurat klarede cuttet og endte på den rigtige side af stregen med 35 point. Havde Aston Villa tabt opgøret mod Sheffield United, så havde Bournemouth sikret sig overlevelse, da holdet havde en bedre målscore end Villa.

Man kan dog ikke sige med sikkerhed, om den kostbare fejl af Hawk-Eye var den endegyldige årsag til, at Bournemouth rykkede ud af Premier League. Der er nemlig mange andre faktorer, der kan have spillet ind, mens man heller ikke ved, om kampen rent faktisk var endt med en sejr til Sheffield United.

