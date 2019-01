Solgt for en slik af miniput: Nu står PL-gigant klar med 400 millioner

London-klubben Chelsea har haft svært ved at finde en frontangriber, der kan stoles på. Alvaro Morata misser for mange chancer, og flere gange har klubben brugt belgieren Eden Hazard som forreste mand.

Men måske er klubben så bekymret omkring situationen, at den overvejer at hente en ny angriber.

Således fortæller Sky Sports, at Chelsea har Callum Wilson på blokken, og at Bournemouth-angriberen er så interessant for London-klubben, at den overvejer et stort bud på Callum Wilson.

Callum Wilson er interessant for de store klubber. Foto: AP

Callum Wilson, 26 år, har en enkelt landskamp på cv'et og har siden 2014 været på kontrakt i Bournemouth. Ifølge Sky Sports vil klubben betale lidt mere end 400 millioner kroner for den 26-årige angriber.

Det vil i så fald være en ordentlig gevinst, Bournemouth kan se frem til. De hentede nemlig Wilson i League One-klubben Coventry for godt 25 millioner danske kroner tilbage i 2014.

Sidenhen har Wilsons karriere og markedsværdi bare eksploderet..

Wilson har kontrakt frem til sæsonen 2022.

