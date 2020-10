Solskjær boykotter norsk tv-station: Kræver undskyldning

- Det er sandt, at Ole Gunnar Solskjær ikke ønsker at blive interviewet af TV 2s journalister. Sådan har det været siden marts, og der har ikke været tegn på forsoning i det mere end halve år, der nu er gået.

Sådan lyder det ifølge den norske avis Dagbladet fra Vegard Jansen Hagen, der er sportsredaktør på den norske tv-kanal TV 2.

Ifølge Jansen Hagen er årsagen til Solskjærs vrede et interview, som fandt sted den 11. marts. Her udtalte en norsk kvinde, Kamilla Visnes, som er offer i en voldtægtssag, der involverer den tidligere Molde-spiller Babacar Sarr, at hun er skuffet over, at Solskjær valgte at stole på Sarr inden retssagen.

Det skete efter, at engelske aviser, herunder The Telegraph, havde fokuseret på Solskjærs rolle som Molde-cheftræner på det tidspunkt, hvor Sarr-sagen eksploderede.

- Den forklaring, som Solskjær har brugt som grundlaget for sin beslutning, er, at TV 2 har lavet en historie, hvor offeret i Babacar Sarr-sagen kritiserer Molde og Solskjær for at have støttet den anklagede. Solskjær er også utilfreds med, at vi har produceret en engelsk version af historien på vores hjemmeside, lyder det fra Vegard Jansen Hagen.

Dagbladet skriver, at Solskjær siden marts flere gange har afvist TV 2, som har betalt store summer for rettighederne til at vise Premier League.

- Solskjær kræver en uforbeholden undskyldning. Men vi kan ikke se, at der skulle være basis for at komme med en undskyldning, lyder det fra Jansen Hagen.

TV 2 opfatter således Ole Gunnar Solskjærs gentagne afvisninger som et decideret boykot, selvom den norske tv-station stadig får lov til at deltage i pressemøder med Manchester United-cheftræneren.

Ifølge tv-stationen har man uden held forsøgt at indlede en konstruktiv dialog med Solskjær. Overfor Dagbladet afviser Manchester United, at Solskjær ikke lever op til sine forpligtelser overfor rettighedshaverne.

