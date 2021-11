Solskjær: - Denne klub betyder alt for mig

Manchester United går nye tider i møde. Søndag blev cheftræner Ole Gunnar Solskjær fyret efter næsten tre år på posten.

I et interview med klubben, der altså nu har fyret ham, siger nordmanden, at han har givet alt for Manchester United, men han erkender også, at resultaterne manglede.

- Denne klub betyder alt for mig, og sammen er vi et godt match, men desværre kunne jeg ikke skaffe de nødvendige resultater, og det er tid til, at jeg træder tilbage, siger Solskjær på Uniteds hjemmeside.

I interviewet siger Solskjær blandt andet, at han mener, United er på vej mod bedre tider. Det kan starte allerede tirsdag mod Villarreal i Champions League.

- Som jeg også sagde til dem (spillerne, red.) her til morgen, stol på jer selv. I ved, at vi er bedre end det her. Vi har ikke kunnet vise det, men gå ud med brystet først og nyd at være Manchester United-spiller i Champions League på den største scene, lyder det fra Solskjær.

Han bliver i første omgang erstattet af assistenttræner Michael Carrick, indtil Manchester United-ledelsen finder en træner til resten af sæsonen, har klubben meddelt.

- Jeg har den største respekt for Michael (Carrick, red.), jeg elsker ham. Jeg bliver følelsesladet nu, fordi han er en god fyr. De skal nok klare sig. Jeg vil følge med og støtte dem, siger Ole Gunnar Solskjær.

Han indledte sin trænerkarriere i klubben. I perioden fra 2008 til 2011 stod han i spidsen for klubbens reservehold.

Det blev efterfølgende også til tre sæsoner i spidsen for norske Molde, inden Cardiff City gav ham chancen for at sikre klubben overlevelse i Premier League efter en vinterpause.

Det mislykkedes, og da holdet også kom skidt fra land i næstbedste række i den følgende sæson, fik Solskjær en fyreseddel i september.

Han vendte retur til Molde, inden Manchester United hentede den populære nordmand i december 2018. I første omgang som midlertidig erstatning for José Mourinho, inden Solskjær senere fik jobbet permanent.