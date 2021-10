Solskjær håber på sin topscorer til Liverpool-brag

Manchester United slider med skader forud for søndagens dyst mod Liverpool i Premier League.

Fredag melder United-manager Ole Gunnar Solskjær en trio bestående af Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Fred tvivlsomme til hjemmekampen mod den historiske arvefjende.

Bruno Fernandes er med fire ligamål i denne sæson Uniteds topscorer i Premier League.

- Jeg håber, at jeg kan udtage et hold fra en trup, hvor alle er klar.

- Det kan dog hænde, at jeg er uden to-tre spillere. En af dem kan være Bruno. Han gør alt for at blive klar, siger Solskjær ifølge NTB.

Selv om United blot har hentet et enkelt point i de tre seneste ligakampe, så er Liverpool-manager Jürgen Klopp sikker på, at der venter en hård opgave for hans mandskab.

I midtugen fulgte han med på tv, da Manchester United slog Atlanta med 3-2 i Champions League. United var bagud med 0-2 ved pausen, men kæmpede sig tilbage i anden halvleg og vandt på et sejrsmål af Cristiano Ronaldo.

- Jeg gned mig ikke i hænderne, da jeg så kampen. Atlanta skabte problemer for United, men allerede før pausen havde United tre helt store chancer.

- Anden halvleg var en sand opvisning af United. Med den kvalitet, de besidder, kan de give alle hold problemer, siger Klopp ifølge Reuters.

Liverpool indtager andenpladsen et point efter førerholdet Chelsea efter otte spillerunder.

Liverpool har 18 point, mens United har 14 point på sjettepladsen.

Manchester United er med 20 mesterskaber den mest vindende klub i England - Liverpool har 19 titler på andenpladsen.