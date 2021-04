Solskjær håber stadig på Cavani

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær håber, at Edinson Cavani beslutter sig for at forlænge sit ophold i klubben efter denne sæson.

Det siger Solskjær, efter at den 34-årige uruguayaner søndag hjalp med at sikre United en 3-1-sejr over Tottenham i Premier League.

- Vi har haft møder, hvor vi har været ærlige over for hinanden. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil beholde ham, siger Solskjær til journalister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Edinson Cavani blev hentet til Manchester United på en fri transfer i oktober sidste år. Han har en etårig kontrakt, der indeholder en option, så den kan forlænges med yderligere et år.

Inden da spillede Cavani for Paris Saint-Germain, hvor hans kontrakt udløb i sommeren 2020.

I PSG blev det til 200 scoringer i 301 kampe. Før opholdet i den franske hovedstad lavede han ligeledes mål på stribe for Napoli.

Også søndag var han på pletten mod Tottenham, da han gjorde det til 2-1 i det 79. minut. Inden da havde Cavani desuden fået en scoring annulleret i første halvleg.

Efter sigende er uruguayaneren klar til at fortsætte sin karriere i Sydamerika, da han ikke er faldet til i England.

Ole Gunnar Solskjær fortæller, at de usædvanlige omstændigheder forårsaget af coronapandemien har været udfordrende for Cavani, der ikke har haft mulighed for at få besøg af familie og venner i Manchester.

- Han overvejer sine muligheder og tænker grundigt over, hvad han har lyst til, og det forstår jeg godt, siger Solskjær ifølge Reuters.

- Jeg kender hans følelser, og han kender mine følelser. Han har ikke truffet nogen endelig beslutning endnu, og jeg kan godt forstå, at det har været et svært år for alle.

Den norske manager peger blandt andet på, at Edinson Cavani ikke taler engelsk og heller ikke har haft mulighed for at lære den engelske kultur at kende, da store dele af samfundet har været lukket ned det seneste år på grund af pandemien.

Cavani har scoret otte mål for United i sin tid i klubben - syv i Premier League og et i Liga Cuppen.

Manchester United ligger på en andenplads i Premier League med 63 point efter 31 kampe.

