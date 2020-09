Solskjær irriteret på landstræner

Purunge Mason Greenwood henrykkede på kryds og tværs i sidste sæson, men i optakten til denne har Manchester United-talentet i to omgange trukket overskrifter for uansvarlig og respektløs opførsel udenfor banen.

Først var der de islandske piger efter landsholdets Nations League-kamp i Reykjavik, og siden fulgte billederne af ham i færd med at inhalerede lattergas.

Alt sammen noget værre rod, der i den grad har fået ham i gang med at undskylde til høj som lav. Også sin chef i United, Ole Gunnar Solskjær.

Nordmanden siger det ikke direkte, men noget kunne tyde på, at han til dels bebrejder landstræner Gareth Southgate, at tingene måske ikke ligefrem kører på skinner for Greenwood.

Det kom frem på fredagens pressemøde forud for Premier League-runden i weekenden.

Her blev Solskjær citeret for at sige:

- Jeg gjorde mit bedste for at give ham en pause hen over sommeren, som han trængte til – både mentalt og fysisk. Og det første der sker er, at han bliver udtaget til landsholdet og befinder sig lige der i centrum.

Greenwood og holdkammeraten Phil Foden debuterede begge i landskampen mod Island og var så meget oppe og ringe efterfølgende, at de inviterede to islandske piger op på deres hotelværelse, hvilket var et klart brud på coronarestriktionerne. Samtidig har Foden kæreste og barn hjemme i Manchester.

Det kostede omgående en returbillet til England, og de to stortalenter var dermed ikke med mod Danmark nogle dage senere i København.

I United er der blevet talt ud om tingene, og Solskjær gav Greenwood spilletid igen mod Crystal Palace lørdag aften, hvor angriberen blev skiftet ind i pausen.

- Han havde en fantastisk sæson, og han var kun lige kommet igennem (til førsteholdet, red.). Vi har gjort, hvad vi kunne, for at beskytte ham, jeg har gjort, hvad jeg kan for at hjælpe ham, og når han kommer tilbage til den daglige rutine, kommer han til at klare det helt fint, sagde Solskjær på fredagens pressemøde.

