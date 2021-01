Solskjær: Jeg forstår det ikke

De afsluttende minutter af fredagens Premier League-kamp mellem Manchester United og Aston Villa var hårde at komme igennem for Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær.

United førte 2-1, og det blev også kampens resultat, men havde det ikke været for et godt indgreb af forsvarsspilleren Eric Bailly, kunne Aston Villa have udlignet med få minutter tilbage.

- Eric lavede en fantastisk blokering. Jeg nød ikke de sidste ti minutter. Vi skulle have sluttet kampen på en bedre måde. Det føltes som en pokalfinale, og vi er nødt til spille bedre, når vi er foran, siger Solskjær ifølge BBC.

United kom foran på en scoring af Anthony Martial i slutningen af første halvleg, men det offensivt indstillede Aston Villa fik udlignet ved Bertrand Traore i det 58. minut.

Tre minutter senere tilkendte dommer Michael Oliver Paul Pogba et straffespark, som Bruno Fernandes sendte i nettet til 2-1.

- Han bliver bedre og bedre. Jeg synes, at han spillede godt i dag. Det (Aston Villa, red.) er et fysisk hold, og Paul er en af de spillere, som kan håndtere det, siger Solskjær.

Aston Villas manager, Dean Smith, var først enig i dommerens straffesparksdom, men det ændrede sig, da han genså episoden.

- Det var ham selv, som snublede, siger Dean Smith om Paul Pogba.

- Jeg forstår ikke, hvorfor Michael Oliver valgte ikke at gennemse det. Er det ikke det, VAR er til for? Jeg har set det igen, og jeg mener ikke, at det er et straffe, siger han.

Manchester United har nu 33 point. Det samme som Liverpool, der indtager førstepladsen på en bedre målforskel.

- Jeg tror, at ligaen i denne sæson bliver helt tæt. Vi skal bare arbejde videre og forbedre os som hold. Hver gang, du vinder en kamp, tager du endnu et skridt. Du skal bare akkumulere pointene. De tæller alle det samme, siger Solskjær.

