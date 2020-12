Solskjær kan tangere vild Premier League-rekord

Siden sejren over Brighton på Amex Stadium 30. juni har Ole Gunnar Solskjær og Manchester United vundet rub og stub, når de har været på besøg på diverse udebaner i Premier League.

Ti udebanesejre er det i alt blevet til i perioden, og det er der kun fire hold før dem, der har formået. Vinder de lørdagens udekamp mod Leicester, så når de op i en liga, som kun to hold tidligere har nået.

Chelsea og Manchester City, i henholdsvis 08/09- og 17/18-sæsonen er de eneste hold til at sejre i 11 udekampe i træk i den bedste engelske række.

Manchester Uniteds imponerende udebanestatistik viser, hvilken forandring Ole Gunnar Solskjær har skabt på holdet. Det mener The Times-journalist, Paul Hirst.

- Det viser, hvor stor fremgang, de har haft under ham. Det er faktisk en utrolig præstation. De hold, som de har vundet over, er hold Solskjærs United havde svært ved at slå i begyndelsen af hans tid på Ole Trafford, men nu har de bevist, at de kan dominere og vinde og mod de mindre hold, lyder vurderingen til TV2 Norge.

Selv Paul Pogba kunne smile efter Carabao Cup-sejren over Everton. foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Stimen er kommet på baggrund af fire udebanesejre i sidste sæson og seks udebanesejre i denne sæson, og det er bestemt ikke umuligt, at rekorden bliver tangeret.

Leicester har nemlig tabt flere kampe, end de har vundet på hjemmebane.

Hvis det lykkes Manchester United at slå Leicester, så venter der et brag af en kamp på Anfield 17. januar, hvor Liverpool, der ikke har tabt i 66 hjemmekampe, venter.

- Skal United have en chance (for at vinde ligaen, red.), skal de vinde de næste 7-8 kampe, det inkluderer udebanekampen mod Liverpool. Jeg tror, det bliver vanskeligt for dem. Top fire er mere realistisk, og det vil være en flot præsation, mener Hirst.

Kampen mellem Leicester og Manchester United sparkes i gang 2. juledag klokken 13.30.

