Solskjær rasende efter derby-sejr: En kæmpe joke

Manchester United besejrede onsdag Manchester City på Etihad Stadium, da de vandt med 1-0 i Carabao Cup'en, selvom de sluttede med kun ti mand på banen.

Med et kvarter igen modtog Nemanja Matic nemlig sit andet gule kort i kampen og blev udvist. Men den udvisning var en stor fejl, mener Manchester Uniteds norske manager, Ole Gunnar Solskjær.





Matic fik det røde kort. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Det fortæller nordmanden efter kampen ifølge Sky Sports.

- Det er svært at score med 11 spillere på denne bane og endnu sværere med ti. Det er aldrig et frispark. I mine øjne er det en kæmpe joke.

- Det er ironisk, at han får gult kort med sin første forseelse, og næsten får et gult med sin anden fejl, som endda ikke er en forseelse. Ja, den sidste er et gult kort, men nok til et rødt? Overhovedet ikke i nærheden, siger Solskjær, der dog glæder sig over sejren:

- De her drenge har givet os absolut alt, og jeg er så utrolig stolt. At komme her og vinde to gange på så kort tid.

Sejren var ikke nok til at sikre Manchester United en plads i turneringens finale. Manchester City vandt den første kamp med cifrene 3-1 og vinder dermed 3-2 samlet.

I finalen skal Manchester City møde Aston Villa, der sendte Kasper Schmeichel og Leicester ud af turneringen.

