Solskjær roser Pochettino: Spekulationerne er der af en grund

Det er lige nu norske Ole Gunnar Solskjær, der er manager i Manchester United, men det langt fra givet, at det også forholder sig sådan efter denne sæson.

Den tidligere United-angriber er nemlig kun ansat på en midlertidig kontrakt for resten af sæsonen, efter at José Mourinho blev fyret på Old Trafford for knap en måned siden.

Klubben skal derfor ud og have ny manager efter denne sæson, og ifølge de engelske medier står Tottenhams Mauricio Pochettino øverst på den ønskeliste, der formentlig ligger på bordet foran Manchester United-ledelsen.

Og det kan Ole Gunnar Solskjær godt forstå:

- Har har gjort et rigtig flot stykke arbejde i Tottenham. Spekulationerne er der af en grund, fordi han har virkelig imponeret, fortæller nordmanden ifølge Sky Sports.

På søndag kommer de to managere til at stå over for hinanden i den første store test for Ole Gunnar Solskjær, når United besøger Tottenham på Wembley. Det betyder dog ikke noget for gæsternes taktik, fastslår Solskjær:

- Alle kampe i Premier League er en test, men der er ikke noget tvivl om, at den her modstander er af en anden kaliber. Hvis vi vil tættere på dem og forbi dem, har vi brug for en god præstation og et godt resultat.

- Man skal altid forholde sig til modstanderen og være opmærksomme på deres svagheder, men det har været vigtigt for mig at implementere en strategi om at angribe modstanderen. Det er vores styrke at komme fremad og angribe, og det kan man også se på vores seneste kampe, siger United-manageren.

Manchester United og Tottenham brager sammen søndag eftermiddag på Wembley i London klokken 17.30 dansk tid.

