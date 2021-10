Solskjær tror på oprejsning

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær tror på bedre tider for den engelske storklub efter sammensmeltningen i sidste weekend mod arvefjenden Liverpool.

Lørdag skal United forsøge at rejse sig efter 0-5-nederlaget forleden på eget græs til Liverpool, når Tottenham venter på udebane.

- Det har været en vanskelig uge. Vi måtte tackle både resultatet og præstationen, som ikke var god nok. Det er vi klar over.

- Men vi har haft en god uge på træningsbanen. Det må jeg sige, lyder det fra den norske manager.

Umiddelbart efter neturen mod Liverpool var der spekulationer i engelske medier om en fyring af Solskjær, men den kom ikke.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tabte i weekenden 0-5 på hjemmebane til Liverpool. Lørdag venter Tottenham på udebane. Foto: Phil Noble/Reuters

Den hårdtprøvede manager vurderer selv, at han har redskaberne til at styre holdet gennem problemerne.

- Jeg har været igennem frygtelige øjeblikke her i klubben som spiller, og jeg har også håndteret kriser som manager. Jeg kan sige en ting, og det er, at jeg vil gøre et forsøg og kæmpe for det, siger han.

Manchester United er placeret på syvendepladsen i Premier League med 14 point efter ni spillerunder. Lørdagens modstander fra Tottenham har et enkelt point mere på sjettepladsen.

Chelsea topper den engelske liga med 22 point.